الحلبوسي يبحث في الكويت استثمار اموال مؤتمر المانحين بإعمار المناطق المحررة

2019/07/27 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، يرافقه وفد يضم عددًا من النواب وعشرة محافظين وكبار المسؤولين إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وبلتقي الحلبوسي خلال زيارته نظيره الكويتي مرزوق الغانم، وأمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، وعددا من المسؤولين لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين.وتأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في البلدين، تأكيدًا على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقِّق طموحات الشعبين الجارين الشقيقين وتطلعاتهما.

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