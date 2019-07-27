2019/07/27 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مبنى مول بابلون في المنصور) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مبنى مول بابلون في المنصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).