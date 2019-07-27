الدفاع تتحدث عن عودة المفسوخة عقودهم وعلاقتها بالتعيين الجديد

2019/07/27 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت وزارة الدفاع العراقية، حقيقة الاخبار المتداولة بشان عودة المفسوخة عقودهم كتعيين جديد وليس عودة لمراكزهم السابقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين

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