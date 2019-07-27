العتبة الحسينية تكشف عن نسبة انجاز مشروع مركز علاج الامراض السرطانية في البصرة

2019/07/27 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت، عن تواصل العمل في مركز علاج الامراض السرطانية في محافظة البصرة.وقال مدير المشروع المهندس حسام عبد المهدي، ان "العتبة الحسينية تبنت انشاء هذا المشروع بعد الارتفاع الملحوظ بأعداد المصابين بمرض السرطان في البصرة"، مبيناً، ان "العمل مستمر وان نسبة الانجاز الكلية تجاوزت (76%)".

واشار محمد الى، ان "المشروع ينفذ من قبل شركات متخصصة ورصينة ووفق مواصفات ومعايير (vip) الموضوعة من قبل وزارة الصحة"، لافتا الى، ان "المشروع سيقدم الخدمات العلاجية والوقائية بواسطة احدث الطرق والاجهزة الحديثة ذات المناشئ العالمية ".

واوضح محمد، ان "مساحة المشروع تبلغ ( 20000م2) وتحتوي على العيادات الاستشارية وغرف الاجهزة الطبية وردهات خاصة بالعلاج الكيميائي والفيزيائي وغرف الرقود والغرف الحصينة التي ستنفذ من قبل شركة متخصصة في هذا المجال بالإضافة الى غرف الاطباء وغرف الخدمات "، وفقاً لموقع العتبة الحسينية المقدسة.

يذكر ان العتبة الحسينية المقدسة، اعلنت في وقت سابق عبر موقعها الالكتروني انها ستنفذ مشاريع انسانية وخدمية في عدد من محافظات الوسط والجنوب بعد الطلبات المتزايدة من اهالي المحافظات، كما انها تبنت انشاء العديد من المشاريع الصحية في كربلاء مثل مستشفى زين العابدين عليه السلام ومستشفى السفير المجاني بالاضافة الى المشاريع التي هي قيد الانجاز منها مركز الامام الحسين عليه السلام للأمراض السرطانية ومستشفى خاتم الانبياء التخصصي بامراض القلب ومستشفى الشيخ احمد الوائلي فضلا عن مشروع الامراض السرطانية في البصرة.

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