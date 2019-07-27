2019/07/27 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفتيش البلديات تكشف تزوير 26 عقاراً في الديوانية

كلمة -

بغداد

أعلن مدير تفتيش البلديات في محافظة الديوانية أحمد الشمري،

يوم السبت، عن كشف تزوير وتمليك مخالف للضوابط لــ (26)

عقاراً تعود ملكيتها لبلدية المحافظة.

وذكر الشمري إن "المديرية تمكنت من كشف تلاعب وتزوير بعقارات

البلدية، إذ تم تمليكها لعددٍ من الأشخاص بمواقع مميزة، بشكل مخالف

للضوابط وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، وتم الشروع

بالإجراءات التحقيقية وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء".

وأضاف، "هناك مواجهة تحد من عملنا بسبب تداخل الصلاحيات بين الوزارة

والمحافظة التي تعرقل ممارسة عملنا بشكل مستقل وطبيعي، وتمنع دخولنا

الدوائر الحكومية إلا بعد موافقة المحافظ، وهذا ما يسبب أرباكاً في

مهمتنا".

بدوره وصف محافظ الديوانية المقال سامي الحسناوي المفتشية بــ

"الجسم الغريب" عن دوائر الدولة"، موضحاً أنه "في حال وجود نية لدى

المفتشية بتنفيذ مهمة تستهدف أياً من الدوائر الرسمية فعليها تقديم

طلب إلى المحافظ، على اعتبار أنها من ضمن صلاحياتنا وضمن

دوائرنا المحلية و ملاكاتنا التابعة الينا وبالتالي يعد التفتيش

خارج إطار القانون إن لم يكن دون علمنا ومن دون استئذان ".

وكانت عضو مجلس الديوانية حكيمة الشبلي اتهمت بلدية المحافظة

باجراء تعديلات على التصميم الاساسي للمدينة شمل

تحويل المناطق الخضراء إلى مناطق تجارية وسكنية.

وأضافت أن "هذا الموضوع تم دون علم مجلس المحافظة ودون الحصول على

الموافقات الأساسية من الوزارة، وأن بعض المناطق تم التقديم عليها

من قبل بعض المتنفذين حسب قانون (25) الخاص ببيع وإيجار أموال

الدولة، وثمنت بأسعار رخيصة جداً مقارنة بمثيلاتها ".

وكانت هيأة النزاهة أعلنت عن تلقيها كتاب من مكتب المُفتِش العامِّ

لوزارة البلديَات والأشغال العامَة يوضِح فيه إجراءات مكتبه بصدد

تلك القضايا، مُبيِنة أن "كتاب مكتب المفتِش العام المعنون إلى

المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وإليها بين تشكيل المكتب لجنة تحقيقية

في قضية قيام بلدية الديوانية ببيع قطعة أرضٍ مساحتها (11.5) دونم

بمبلغ زهيد ومُخالفات قانونيَة ومنع إقامة مشروع مستشفى بسعة (200)

سريرٍ ومجموعة كليَات طبية موضوع بيع (14) دونما لموقع مُميز في

الديوانية (گرين لاند) مع منشآتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفتيش البلديات تكشف تزوير 26 عقاراً في الديوانية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفتيش البلديات تكشف تزوير 26 عقاراً في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).