إبطال مفعول 3 اطنان من المتفجرات بأسبوع غرب ألانبار

2019/07/27 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ألانبار… أفاد قائممقام قضاء راوه بمحافظة ألانبار حسين علي العكيدي، السبت، بان المحافظة شهدت اكبر عملية لإبطال مفعول ثلاثة أطنان من المتفجرات في المناطق الغربية.وقال العكيدي لـ/ المعلومة /، إن “إحدى الشركات الاجنبية المختصة في إزالة الأسلحة غير المنفلقة تمكنت من ابطال مفعول 3 اطنان من المتفجرات بعد ان شخصت القوات الامنية […]

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