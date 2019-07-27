"التحالف" يقتل اكثر 1300 مدنيا في سوريا والعراق!

2019/07/27 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن عن ارتفاع عدد ضحايا ضرباته في سوريا والعراق لاكثر من 1300 مدنيا منذ عام 2014....

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