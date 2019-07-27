انتخاب حازم تحسين بك أميراً جديداً للديانة الإيزيدية في العراق والعالم

2019/07/27 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجريت في معبد لالش شمال غربي مدينة الموصل، مراسم انتخاب حازم تحسين بك، أميرا جديدا للإيزيديين.

وتم اختيار حازم، ابن الأمير تحسين بك، من بين ستة مرشحين من عائلته لمنصب الأمير الجديد للإيزيديين، إذ سيكون خليفة لوالده وأميراً على كل الإيزيديين في العالم، ويدير شؤون نحو مليون إيزيدي منتشرين في مختلف أنحاء العالم.

وسيرتدي حازم تحسين بك خلال المراسم زي الإمارة، ويعمد بماء “كاني سبي، النبع الأبيض” المقدس، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مراسم تنصيب أمير جديد للإيزيديين منذ خمسة وسبعين عاما.

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