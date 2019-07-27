2019/07/27 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت قائمقامية قضاء عفك في محافظة الديوانية إلى حماية مدينة نفر الأثرية من الإندثار بعد تعرضها الى الكثبان الرميلية .وقال قائمقام عفك ماجد المنذور للنعيم نيوز , إننا ” قمنا برفع كتب إلى الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي حول عرض مدينة نفر الأثرية في القضاء إلى الاستثمار وجعلها مدينة سياحية بدلاً من تركها واندثارها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات لحماية مديرية نفر الأثرية من الإندثار النعيم نيوز.

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