مصرع قائد ايراني في غارة اسرائيلية على معسكر للحشد يحرج الرواية العراقية!!! “صور”

2019/07/27 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق شيع الحرس الثوري الايراني احد قيادييه المدعو أبو الفضل سرابيان الذي قضى في معسكر آمرلي التابع للحشد الشعبي الاسبوع الماضي.حيث اعلنت ايران ان ابو الفضل سرابيان قتل في غارة نفذتها طائرات الشبح الاميركية الاسرائيلية على معسكر الشهداء التابع للحشد الشعبي في آمرلي بمحافظة صلاح الدين، الأمر الذي احرج الرواية العراقية التي […]

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