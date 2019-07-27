مركز التنميّة القانونيّة يصدر بياناً حول تحرك قضائي لرفع الحصانة على الفاسدين

2019/07/27 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اشاد مركز العراق للتنميّة القانونيّة بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد.ودعا المركز في بيان له، مجلس النواب الى أن “يستجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّعهُ فقط ليُنفّذ على الآخرين”.واضاف أن “رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ ...

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