مركز قانوني: رفع الحصانة عن أي نائب لا يعني تجريمه وعلى البرلمان اثبات احترامه للعراقيين

2019/07/27 | 15:26

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بغداد اليوم - بغداد

قال مركز العراق للتنمية القانونيّة ـ السبت 27 تموز 2019، ان رفع الحصانة عن أي نائب لا يعني تجريمه...





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