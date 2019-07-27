المرور : سيتم قطع الطريق جزئيا من جسر بغداد بإتجاه علوة الرشيد

2019/07/27 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … نوهت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، إلى قطع جزئي في الطريق المتجه من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد، لمدة 7 ساعات بدءاً من العاشرة من مساء اليوم.وذكرت المديرية، في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، أنه “بخصوص الطريق من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد والذي نوهنا عنه سابقاً بخصوص […]

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