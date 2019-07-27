خبيرة اقتصادية: العراق يخسر مليونين دولار بسبب تهريب سعات الانترنت

2019/07/27 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، من استمرار عمليات تهريب سعات الانترنيت الى خارج العراق، فيما أكدت ان هذا الامر يخسر العراق ملايين الدولارات.وقالت سميسم، لوكالة "النبأ" للاخبار، اليوم السبت، ان "استمرار عمليات تهريب سعات الانترنيت الى خارج العراق، يعني استمرار دمار الاقتصاد العراق، وخسارة البلاد ملايين الدولارات شهريا"، مشددة على "ضرورة وضع اليات حازمة وصارمة لمنع هذه العمليات".

واضافت "البعض لا يعرف خطورة عمليات تهريب سعات الانترنيت الى خارج العراق، فهناك تقارير تؤكد ان العراق يخسر ما يقارب (2) مليون دولار يوميا بسبب هذه العمليات، وهذه الاموال تذهب الى جهات سياسية متنفذة، هي من تقوم بتلك العمليات".

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