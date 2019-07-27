العراق سيخسر اكثر من 5 مليار دولار خلال 30 يوم .. اذا ما غلق مضيق هرمز .. تحذيرات عالمية ..!

2019/07/27 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

5.6 مليار دولا رسيخسرها العراق في 30 يوما إذا ما أغلق مضيق هرمز لمدة شهر نتيجة أي مواجهة عسكرية.

رقم صادم كشفته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدول في أحدث تقاريرها المتعلقة بالعراق، بينت خلاله أن العراق سيعاني مخاطر كبيرة وانهيار اقتصادي غير عادي إذا ما أغلق المضيق أمام الصادرات ال...

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