2019/07/27 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس مهدت المحكمة العليا الأمريكية الطريق لإدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل استخدام مليارات الدولارات من ميزانية البنتاغون لبناء أجزاء استراتيجية للجدار العازل عند الحدود مع المكسيك.وسمح القضاة الخمسة المحافظون في المحكمة أمس الجمعة الحكومة ببدء العمل على أربعة عقود ممولة من ميزانية البنتاغون، مع إلغاء قرار محكمة أدنى منع إدارة ترامب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب باستخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار الحدودي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب باستخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار الحدودي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب باستخدام أموال البنتاغون لبناء الجدار الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).