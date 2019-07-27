2019/07/27 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية عن عثورها على أرض زراعية تستخدم لزراعة نبات الخشاش الذي يعد من المواد السامية والمخدرة والمحظور زراعته دولياً .وقالت الشرطة في بيان تلقت النعيم نيوز نسخة منه , إن” مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بامرة مديرها العميد عبد الرضا وعدد من الضباط و المنتسبين تمكنت من ضبط أرض زراعية نتيجة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الديوانية تضبط أرض لزراعة نبات الخشخاش المخدر بالمحافظة النعيم نيوز.

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