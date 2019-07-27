ترامب يخيب أمال المسيحيين العراقيين بالترحيل

2019/07/27 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نوري حسينو… خيب الرئيس ترامب أمال الكلدان المســـــيحيين العراقيين وبقية الطوائف الدينية والعرقية العراقية المتواجده في أميركا وذلك بالترحيل حسب أوامر ترامب الشخصية بترحيل أكثر من 1300 عراقي وكانت هذه المعلومات قد حصل عليها اتحاد الحريات المدنية الامريكي حسب ما صرحت به محامية الاتحاد المذكور مريم أوكرمان التي تمثـــــل المواطنين العراقيين في هذه […]

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