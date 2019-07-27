2019/07/27 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز العراق للتنميّة القانونيّة: رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لايعني تجريمه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز العراق للتنميّة القانونيّة: رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لايعني تجريمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).