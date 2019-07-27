باسم قاسم يكشف سبب رحيله عن النفط

2019/07/27 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشف المدرب باسم قاسم، سبب رحيله عن نادي النفط بعد اربعة اشهر من قيادته في الموسم 2018/ 2019.وقال قاسم لـ/ المعلومة /، إنه “نظرا للضائقة المالية حسب تبليغ إدارة النفط، لم يتم التوصل الى اتفاق لتجديد التعاقد للموسم القادم”.واوضح بالقول، “لا يمكن القبول بمهمة لا تتوفر فيها المقومات اللازمة لمواصلة […]

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