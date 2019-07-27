وزير الخارجيّة يبحث مع نظيره الكويتي التطوُّرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة

2019/07/27 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم السبت، مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، التطوُّرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

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