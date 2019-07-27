وزير الخارجيّة يُجري اتصالاً هاتفيّاً بنظيره الكويتيّ

2019/07/27 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً بوزير خارجيّة دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.وتناول الجانبان تعزيز العلاقات الثنائيّة والستراتيجيّة التي تربط البلدين، إضافة إلى استعراض أوجه التعاون الوثيق في مُختلِف المجالات، وعلى المُستويات كافة.كما تبادلا وجهات النظر حيال التطوُّرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا ذات […]

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