السيطرة على حريق في مول ببغداد واخلاء المرتادين

2019/07/27 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق في مركز تجاري- مول- في العاصمة بغداد.وذكر بيان مقتضب لمديرية الدفاع المدني انه فرق الدفاع تسيطر على حادث حريق اندلع داخل مول بابيلون في منطقة المنصور منذ اللحظات الأولى.ولم يشر البيان لاسباب الحريق او حدوث اصابات، إلا انه افاد باخلاء المواطنين، داخل المول.

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