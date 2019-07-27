2019/07/27 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن رؤية هلال شهر ذي الحجة الحرام 1440 هـ مساء الجمعة “ليلة السبت” 2 أغسطس، بالعين المجردة “ممكنة بسهولة” في أغلب مناطق العالم تقرير لجنة المتابعة حول حيثيات هلال شهر ذي الحجة الحرام لسنة 1440 هـ : جمعية الفلك بالقطيف: رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440 هـ مساء الجمعة 2 أغسطس بالعين المجردة “ممكنة بسهولة” …

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