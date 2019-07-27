المرور تنوه لقطع جزئي بطريق جسر بغداد بإتجاه علوة الرشيد

2019/07/27 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نوهت مديرية المرور العامة، السبت، إلى قطع جزئي في الطريق المتجه من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد، لمدة 7 ساعات بدءاً من العاشرة من مساء اليوم.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أنه "بخصوص الطريق من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد والذي نوهنا عنه سابقاً بخصوص التخسفات الكثيرة والكبيرة واستجابة الجهات المعنية معنا، تمت المباشرة بتأهيل الطريق البديل ورفع التجاوزات الموجودة على طريق يا حسين"وأضاف البيان "ننوه لقطع جزئي للطريق الرئيسي من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد مساء اليوم، من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة من صباح الغد".انتهى

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