رسمياً.. ريال مدريد يعلن انتقال مدافعه

2019/07/27 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، اليوم السبت، انتقال مدافعه خيسوس فاييخو الى وولفرهامبتون الانكليزي على سبيل الإعارة.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، إن "ريال مدريد إتفق مع نادي وولفرهامبتون على انتقال اللاعب خيسوس فاييخو على سبيل الإعارة للموسم المقبل، لغاية 30 يونيو 2020".

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