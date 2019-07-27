حملة ضد السيارات الخصوصي في كربلاء

2019/07/27 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء..أطلقت مديرية مرور كربلاء المقدسة، السبت، حملة واسعة ضد السيارات الخصوصي التي تعمل كسيارات أجرة.وقال مدير اعلام المرور الرائد رياضلـ /المعلومة/ إن “المديرية أطلقت حملة في جميع التقاطعات والنقاط ضد السيارات الخصوصي وتعمل كسيارة أجرة بعد عدة شكاوى تقدم بها اصحاب سيارات الاجرة، فضلا عن كونها مخالفة يحاسب عليها القانون”.وأضاف، […]

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