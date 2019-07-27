مركز التنميّة القانونيّة يصدر بياناً حول تحرك قضائي لرفع الحصانة على الفاسدين

2019/07/27 | 15:48

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بغداد/ سومر نيوز

اشاد مركز العراق للتنميّة القانونيّة بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضا...

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