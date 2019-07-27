2019/07/27 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اشاد مركز العراق للتنميّة القانونيّة بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد.ودعا المركز في بيان له، مجلس النواب الى أن “يستجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّعهُ فقط ليُنفّذ على الآخرين”.واضاف أن “رفع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “التنميّة القانونيّة” مشيداً بمجلس القضاء: رفع الحصانة عن النائب لا يعني تجريمه المركز الخبري الوطني.

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