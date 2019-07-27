مركز قانوني: رفع الحصانة عن أي نائب لا يعني تجريمه

2019/07/27 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اشاد مركز العراق للتنميّة القانونيّة بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد.وقال المركز في بيان ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، اننا ” نتمنى من مجلس النواب الموقر أن يستجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم […]

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