التعليم تمنح الأولوية في التعيينات إلى المحاضرين المجانيين

2019/07/27 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكدت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، إعطاء الأولوية في التعيينات للمحاضرين المجانيين.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنه

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