العفو الدولية تدين اعدام حكومة البحرين لشابين وتعتبر الحادث انتهاكا لحقوق الانسان

2019/07/27 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أدانت منظمة العفو الدولية، اعدام السلطات البحرينية لشابين واصفة العملية بالانتكاسة الشديدة لحقوق الانسان.

وذكرت المنظمة، في بيان، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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