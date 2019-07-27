2019/07/27 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد خطيب جمعة مصلى الإمامين العسكريين في البصرة الشيخ جاسم البزوني السلطات السياسية في العراق, ودورها في إدارة الدولة.وقال البزوني خلال خطبة الجمعة التي حضرها مرسل النعيم نيوز : “إن الهيئات المستقلة المشكلة في العراق وضعت لإيهام الشعب والمرجعية حيث, ثبت أن هذه الهيئات وضعت لخدمة السلطة.كما انتقد البزوني السلطة القضائية في العراق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطبة الجمعة في البصرة بإمامة الشيخ جاسم البزوني النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطبة الجمعة في البصرة بإمامة الشيخ جاسم البزوني) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطبة الجمعة في البصرة بإمامة الشيخ جاسم البزوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).