العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة لأول مرة منذ عقود

2019/07/27 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة العراقية، السبت، عن وصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة المنتجة محليا لاول مرة منذ عقود، مؤكدة جودة ونقاوة المحصول ال...

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