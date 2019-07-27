الحكيم يرد على رسالة عبد المهدي: خرق الدستور واضح باختيار رئيس للوزراء بعيدا عن الكتلة النيابية الاكثر عددا

2019/07/27 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق عقب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على رسالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي وجهها له عندما دعا التيار انصاره الى تنظيم تظاهرات مليونية واتهم فيها عبد المهدي الحكيم بلبننه العملية السياسية العراقية وانتقد تيار الحكمة لجمعه بين الموالاة والمعارضة للحكومة.وتنشر “يس عراق” رسالة الحكيم لعبد عبدي كما وردت:-

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