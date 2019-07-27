هل العراق إلا أحزاب معدودات… و أسر منتقاة ؟

2019/07/27 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد كاظم خضير… أن تكتب عن حقائق تؤرق عموم أهل البلاد، دون اكتراث الجميع من ضعف و من قوة، أمر خطير و عمل شرير لا يسترعي و لا يستحق الانتباه، بل هو كذلك وجع داخلي مرير لا يحسه إلا قلة مقيدة بأصفاد و مفاهيم المتغلغلة حتى النخاع في نسيج المجتمع و المستحكمة في […]

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