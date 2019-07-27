محمد الحكيم يبحث مع وزير الخارجية الكويتي التطورات الأخيرة في المنطقة

2019/07/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم السبت، مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اجرى اتصالاً هاتفيّاً بوزير خارجيّة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح”.وأضافت ان “الجانبين تناولا تعزيز العلاقات الثنائيّة والستراتيجيّة التي ...

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