انطلاق اعمال مهرجان النجف الاشرف الدولي للتسوق

2019/07/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ خاص بمشاركة عشرة دول اسيوية وافريقية واكثر من 80 شركة في مجال الصناعة والزراعة والتجارة والاعمال اليدوية افتتح محافظ النجف الاشرف مهرجان النجف الاشرف الدولي للتسوق ،كما شاركت العتبة العلوية بجناح كبير ضم نتاجاتها الصناعية والزراعية .كما شارك معهد الفنون الجميلة للطالبات والطلبة ، بمئات اللوحات التشكيلية ولوحات الخط العربي والاعمال اليدوية […]

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