2019/07/27 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن القبض على متهم بتجارة الحبوب المخدرة وضبط بحوزته 230 قرصا.وقالت الشرطة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت شعبة مكافحة مخدرات الناصرية من القبض على المتهم ( و .م .ص ) البالغ من العمر 38 عاما، يسكن الناصرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار: القبض على متهم بتجارة المخدرات وضبط 230 قرصا مخدرا بحوزته وكالة خطوة برس.

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