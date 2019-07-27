2019/07/27 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ خطوة برس اصدرت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، بيانا بشأن جريمة القتل التي حصلت في حي الاسكان بالمحافظة، فيما اكدت ان اسبابه تعود لخلافات مالية.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “قائد شرطة ميسان اصدر اوامره بتشكيل فريق عمل من ضباط اكفاء بقسم شرطة حطين لمعرفة ملابسات ودوافع جريمة قتل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ميسان تكشف اسباب جريمة “حي الاسكان” وكالة خطوة برس.

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