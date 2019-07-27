2019/07/27 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المجلس الاقتصادي، السبت، موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفاتورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يوافق على عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفاتورة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يوافق على عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفاتورة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).