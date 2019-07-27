2019/07/27 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن 19 مرشحا بينهم اربع نساء من تجمع الكورد الايلاميين الفيليين من الفوز بانتخابات مجالس البلدية المحلية في العاصمة الايرانية طهران.وقال المهندس مصطفى بيكي- رودوس فيلي- وهو احد مؤسسي التجمع لشفق نيوز، "حقق تجمع الايلاميين في طهران فوز كبير بعد ان كسب 19 مرشحا من الفوز بالانتخابات المحلية".واضاف أن الفوز جاء بعد الحضور القوي والبارز للمرشحين في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية، في بعض المناطق تحصلوا على غالبية الاصوات وفازوا بالمركز الاول بالمجلس البلدي المحلي.من جانبه قال دكتور مهين عباسي رئيس الائتلاف الانتخابي لتجمع الكورد الايلاميين للصحفيين، ان احدى اهم النقاط في الفوز الانتخابي هذا هو فوز اربع نساء من بين المرشحين الـ19.وفاز في هذه الانتخابات المحلية 3168 مرشحاً، من بين 12300 مشارك، في حين شارك في القائمة الانتخابية الايلامية 28 مرشحاً كوردياً وحدها، مع احتمالية فوز مرشحين كورد من قوائم اخرى في طهران التي يتواجد فيها نحو 20% من الكورد من مجموع سكانها.ويتواجد الايلاميون المقيمون في طهران منذ اكثر من نصف قرن، ولهم 11 مركزا ثقافيا ودينيا واجتماعياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (19 مرشحا من قائمة تجمع الايلاميين في طهران يفوزون بالانتخابات المحلية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (19 مرشحا من قائمة تجمع الايلاميين في طهران يفوزون بالانتخابات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).