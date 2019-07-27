القضاء يوجب معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة

2019/07/27 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن مجلس القضاء الاعلى، عن توجيه عقوبه للقاضي الذي يلجأ لوساطة شخصية أو وظيفية لجهات غير قضائية، فيما اشار الى، ان هذه الافعال تلثم استقلالية القضاء.

وذكر بيان للمركز الإعلامي للمجلس، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم السبت، ان "قررت محكمة التمييز وجوب معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة شخصية أو وظيفية"، لافتا إلى، أن "هذه الأفعال تبعث الريبة في استقامة القضاة وتثلم استقلال القضاء".

وأكد، أن "توسط القاضي لدى جهات غير قضائية سواء في الجوانب الشخصية او الوظيفية يشكل اساءة للقضاء ويثلم استقلاله القضائي".

وأضاف المبدأ أن "هذه الفعل (الوساطة) مخالف للمادة 7/اولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي اوجبت على القاضي المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته".

واشار البيان إلى، "وجوب معاقبته باحدى العقوبات الواردة بالمادة (58) من قانون التنظيم القضائي".



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