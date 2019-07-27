الكشف عن رسالتين هامتين من لندن وواشنطن لطهران

2019/07/27 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / متابعة… كشف موقع “نادي المراسلين الشباب” التابع للتلفزيون الإيراني عن حمل وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، لرسالتين هامتين من لندن وواشنطن لطهران.وأفاد حساب “نادي المراسلين الشباب” على “تويتر”، بأن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق “بعدها بساعات”.واشتملت […]

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