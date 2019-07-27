2019/07/27 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت ، عن تسلل أكثر من 100 مسلح داعشي، من محافظة صلاح الدين الى 7 مناطق في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية تكشف عن تسلل عناصر لداعش من محافظة صلاح الدين الى ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية تكشف عن تسلل عناصر لداعش من محافظة صلاح الدين الى ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).