2019/07/27 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مركز قانوني: رفع الحصانة عن النائب لا يعني تجريمه..



هذا ما يجب فعله

بغداد/..



أشأد مركز العراق للتنميّة القانونيّة بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد.

كما تمنى المركز بحسب بيان تلقته، "عين العراق نيوز" من مجلس النواب أن "يستجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّعهُ فقط ليُنفّذ على الآخرين".

واضاف المركز "في هذ الصدد، يودُّ مركزنا أن يُبيّن أن رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لا يعني تجريمه بقدر ما يعني تمكين القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة الموجهة إليه من عدمه {المُتهم بريء حتى تثبُت إدانته}".

وتابع "من جانب آخر، يرى مركزنا أن الفهم الدستوريّ للحصانة التي مُنحت للسادة النواب وفقاً للدستور يختص فيما يدلي به من تصريحات تحت قبة البرلمان، ولذلك فإنّ الجميع - وفي مقدمتهم مركزنا - ينتظر قرار مجلس النواب بالموافقة على طلب مجلس القضاء الأعلى الذي يُعنى بتطبيق القانون".انتهى3

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