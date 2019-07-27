الحلبوسي يصل الكويت

2019/07/27 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية يرافقه وفد يضم عددًا من النواب وعشرة محافظين وكبار المسؤولين....

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