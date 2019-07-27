قطع جسر المثنى باتجاه ملعب الشعب في هذه الايام

2019/07/27 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير علاقات وإعلام المرور العامة، فادي الخزعلي، على صفحته في "الفيسبوك"، انه" ننوه الى الاخوة سائقي المركبات ومستخدمي الطريق ضمن جانب الرصافة سيتم قطع مجسر المثنى (ملعب الشعب) من تقاطع الطوارئ ولغاية تقاطع المثنى "ملعب الشعب".واضاف، انه" سيتم قطع الطريق اعلاه ذهاباً واياباً ابتداءً من مساء يوم الخميس المقبل ولمدة يومان".واوضح، ان" اسباب القطع لإعادة صيانة روابط التمدد (الجوينات) وإعادة تأهيل الطريق بسبب كثرة التخسفات والمطبات من قبل جهود وملاكات أمانة بغداد".انتهى..م.م

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