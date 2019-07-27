2019/07/27 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان تتهم «حزب العمّال» بقتل نائب القنصل التركي يتبع..

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