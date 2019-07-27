المنبر العراقي يطالب الحكومة بتبني سياسات عادلة لحل أزمة البطالة

2019/07/27 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المجلس المركزي للمنبر العراقي الحكومة الى تبني سياسات عادلة لحل أزمة البطالة والتعامل بايجابية مع المطالب المشروعة للمحتجين من حملة الشهادات في بغداد والمحافظات .واكد المجلس في بيان صحفي، ضرورة اعتماد خطط استراتيجية لمعالجة اتساع رقعة البطالة عن طريق تشريع قانون الخدمة الاتحادي وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير القروض الميسرة التي تمكن الشباب […]

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